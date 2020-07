Argentinien lehnt Gegenangebot der Gläubiger im Schuldenstreit ab

Im seit Monaten andauernden Streit über einen Schuldenschnitt hat die argentinische Regierung das jüngste Gegenangebot der Gläubiger abgelehnt. Die neuen Forderungen könnten nicht erfüllt werden, teilte das Wirtschaftsministerium in Buenos Aires am Samstag mit. "Das wäre nicht nur unverantwortlich, sondern auch ungerecht", hiess es in einer Stellungnahme. "Während 50 Prozent der Kinder in Argentinien in Armut leben, können wir nicht die kurzfristigen Gewinne unserer Gläubiger erhöhen."