Argentinien verlängert Ausgangsbeschränkungen

Argentiniens Regierung hat die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Ausgangsbeschränkungen erneut verlängert. Die weitreichenden Massnahmen bleiben bis mindestens zum 26. April in den Grossstädten gültig, wie Präsident Alberto Fernández am Freitag (Ortszeit) in einer Pressekonferenz mitteilte. "Keiner weiss, wann dieses Martyrium enden wird", sagte der gemässigte Linke.