Argentinien will mit IWF über neuen Kredit verhandeln

Nach der vorläufigen Einigung mit den privaten Gläubigern will Argentinien auch mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über einen neuen Kredit verhandeln. "Wir bitten um finanzielle Hilfe", hiess es am Mittwoch in einem Schreiben von Wirtschaftsminister Martín Guzmán und Notenbankchef Miguel Pesce an IWF-Direktorin Kristalina Georgiewa. "Ohne einen wirtschaftlichen Wiederaufbau kann es keine Stabilisierung geben", sagte Guzmán.