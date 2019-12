Argentinien will Umschuldung erreichen

Inmitten einer erneuten tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise strebt Argentinien eine Umschuldung bei seinen internationalen Gläubigern an. Das sieht eine Gesetzesvorlage vor, die die Regierung des Präsidenten Alberto Fernández am Dienstag im Parlament einreichte. Die Zahlungsverpflichtungen sollen neu ausgehandelt werden und sich an der wirtschaftliche Entwicklung orientieren, erklärte Wirtschaftsminister Martín Guzmán.