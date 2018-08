Argentiniens früherer Vizepräsident Amado Boudou ist wegen Korruption zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Boudou, zwischen 2011 und 2015 Stellvertreter der damaligen Staatschefin Cristina Fernández de Kirchner, wurde am Dienstag von einem Gericht in Buenos Aires für schuldig befunden, im Jahr 2010 den Verkauf einer Banknoten-Druckerei an Geschäftsfreunde illegal gefördert zu haben. Damals war Boudou Wirtschaftsminister.