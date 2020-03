Argentinische Regierung legt Milliardenpaket gegen Coronavirus auf

Mit einem Milliarden schweren Konjunkturpaket stemmt sich die argentinische Regierung gegen die befürchteten wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Insgesamt werde die Regierung rund 700 Milliarden Peso (10 Mrd Euro) in die Volkswirtschaft pumpen, kündigten Wirtschaftsminister Martín Guzmán und Produktionsminister Matías Kulfas am Dienstag an.