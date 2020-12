Symrise ist ein Hersteller von Geruchs- und Geschmacksstoffen, dessen Produkte in vielen Konsumgüterartikeln und auch in Nahrungsmitteln stecken. Im Sommer hatte das Unternehmen knapp den Einzug in den Aktien-Leitindex Dax verpasst. Symrise gehört zum MDax der mittelgrossen Aktiengesellschaften. Der Umsatz lag 2019 bei 3,4 Milliarden Euro./eks/DP/fba

(AWP)