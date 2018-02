Asean und China wollen im März über Südchinesisches Meer verhandeln

Die Gemeinschaft südostasiatischer Staaten (Asean) und China wollen vom kommendem Monat an über den geplanten Verhaltenskodex für das Südchinesische Meer verhandeln. Beide Seiten hätten "ihr Bekenntnis bekräftigt", Anfang März mit den Gesprächen zu beginnen, teilten die Regierungen von China und den Philippinen am Dienstag nach einem gemeinsamen Treffen in Manila mit. Es ist das erste Mal, dass ein Zeitpunkt für den Beginn der Verhandlungen genannt wird.