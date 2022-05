“Wenn die USA darauf bestehen, die Taiwan-Karte auszuspielen und immer weiter in die falsche Richtung gehen, wird dies sicherlich zu einer gefährlichen Situation führen”, sagte Yang Jiechi in einem Telefonat mit US-Sicherheitsberater Jake Sullivan.

Washington solle “ein klares Verständnis der Situation haben”, unterstrich Yang laut einer Mitteilung des chinesischen Außenministeriums. “China wird mit Sicherheit entschiedene Maßnahmen ergreifen, um seine Souveränität und Sicherheitsinteressen zu schützen.”

In einer kurzen Erklärung des Weißen Hauses hieß es, das Gespräch habe sich “auf regionale Sicherheitsfragen und die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen konzentriert.” Auch Russlands Krieg gegen die Ukraine und spezifische Themen in den Beziehungen zwischen den USA und China seien zur Sprache gekommen.

Das Gespräch zwischen Yang und Sullivan war der hochrangigste Austausch zwischen den USA und China seit dem ersten Gespräch zwischen Joe Biden und Xi Jinping im März nach Russlands Einmarsch in der Ukraine. Die Beziehungen sind seither frostig geblieben angesichts der unterschiedlichen Sicht auf Wladimir Putin und die Demokratie in Hongkong sowie von Vorwürfen in Bezug auf Zwangsarbeit in Xinjiang.

Taiwans Verteidigungsministerium teilte indessen auf seiner Website mit, dass vier Flugzeuge der Volksbefreiungsarmee, darunter zwei J-16-Kampfjets, am Mittwoch in die Luftverteidigungszone des Landes eingedrungen seien.

(Bloomberg)