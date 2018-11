Asien-Pazifik-Gipfel ohne gemeinsame Abschlusserklärung

Papua-Neuguineas Premierminister Peter O'Neill machte China und die USA dafür verantwortlich, dass keine gemeinsame Abschlusserklärung zustande kam. "Das liegt daran, dass es im Raum zwei grosse Giganten gibt", sagte er. Zu den strittigen Punkten zählte er die Frage von Reformen für die Welthandelsorganisation WTO. Kanadas Premier Justin Trudeau sprach allgemein von unterschiedlichen Ansichten in Handelsfragen.

Das Treffen in Papua-Neuguineas Hauptstadt Port Moresby wurde überschattet vom Handelsstreit zwischen den USA und China. Beide Seiten überzogen sich mit neuen gegenseitigen Vorwürfen. Andere Teilnehmer klagten, dass der Konflikt ihren Ländern jetzt schon schade. In den Apec-Staaten rund um den Pazifik lebt etwa die Hälfte der Weltbevölkerung. Der nächste Gipfel findet 2019 in Chile statt.

O'Neill appellierte sowohl an die USA als auch an China, ihren Streit baldmöglichst beizulegen. "Natürlich ist die ganze Welt besorgt", sagte der diesjährige Gastgeber. "Das ist eine Situation, in der sich beide Länder zusammensetzen und eine Lösung finden müssen."

(AWP)