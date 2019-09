Asselborn zu Brexit-Gesprächen: Beide Seiten wollen eine Lösung

Im Brexit-Streit sieht Luxemburgs Aussenminister Jean Asselborn Einigungswillen in Grossbritannien wie auch bei der Europäischen Union. "Beide Seiten wollen eine Lösung", sagte Asselborn am Montag der Deutschen Presse-Agentur nach einem Besuch des britischen Premierministers Boris Johnson in Luxemburg. "Beide Seiten haben dasselbe Ziel: Wir wollen keinen No-Deal."