Athen beschliesst grosses Hilfspaket für Unternehmen und Arbeitnehmer

Griechenland will heimischen Unternehmen und Arbeitnehmern wegen der Coronakrise mit rund zwei Milliarden Euro unter die Arme greifen. Primäres Ziel sei die Auszahlung der Löhne an die Arbeitnehmer der Geschäfte und Unternehmen die wegen der Coronavirus-Pandemie schliessen müssen. Auch alle anderen Betrieben soll geholfen werden, die Belegschaft nicht zu entlassen. "Ziel ist die Arbeitsplätze zu sichern", sagte der griechische Finanzminister Christos Staikouras im Staatsfernsehen am Mittwoch weiter.