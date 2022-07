Athen: Erdgasleitung nach Bulgarien steht

Die neue Erdgas-Pipeline von Griechenland nach Bulgarien soll an diesem Freitag in der nordostgriechischen Stadt Komotini in Betrieb genommen werden. Jährlich sollen darüber bis zu drei Milliarden Kubikmeter Erdgas aus dem griechischen Netz nach Bulgarien geliefert werden, wie der griechische Energieminister Kostas Skrekas am Mittwoch weiter mitteilte. Das Projekt wurde neben Mitteln aus Griechenland und Bulgarien auch von der EU finanziert.