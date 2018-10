Athen lotet nach Absturz griechischer Bankaktien Hilfspaket aus

(neu: mit Tsakalotos) - Nach einem Kurseinbruch von Aktien griechischer Grossbanken lotet die Regierung in Athen einen Hilfsplan für die heimischen Geldhäuser aus. Zusammen mit dem Euro-Rettungsschirm ESM und dem griechischen Bankenverband werde an einem "Interventionsplan" gearbeitet, um Banken bei risikobelasteten Krediten zu entlasten, hiess es am Donnerstag in Athen.