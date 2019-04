Athen plant vorgezogene Tilgung von IWF-Krediten

Griechenland will in den kommenden Wochen einen grossen Teil seiner Schulden an den Internationalen Währungsfonds (IWF) frühzeitig tilgen. Dies kündigte am Dienstag der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos mit. "Die Schulden an den IWF sind zu teuer. Knapp über fünf Prozent und wir können uns jetzt Geld (am Geldmarkt) für etwa 3,4 Prozent leihen", sagte Tsakalotos am Dienstag dem Radiosender RThess 94,5 aus Thessaloniki.