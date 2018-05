Atomdeal: IAEA-Chef Amano bescheinigt dem Iran Vertragstreue

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Yukiya Amano, hat das Atomabkommen mit dem Iran nach dem Rückzug der US-Regierung verteidigt. Der Iran sei durch das Abkommen Gegenstand des "stärksten Systems nuklearer Überwachung", teilte Amano am Mittwoch in einer knappen schriftlichen Stellungnahme mit. Die Kontrollen der UN-Behörde seien ein signifikanter Gewinn. Zum aktuellen Zeitpunkt könne die IAEA bestätigen, dass sich der Iran an alle Vereinbarungen des Atomabkommens halte.