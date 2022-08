Atomenergiebehörde und Rosatom verhandeln in Istanbul

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat mit der russischen Behörde Rosatom über die erhoffte Expertenreise zum besetzten ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja gesprochen. Auf Twitter sprach Grossi am Mittwoch von "wichtigen technischen Diskussionen" bei dem Treffen in Istanbul in der Türkei. Details wurden nicht genannt.