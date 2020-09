Atomstreit mit Iran: USA kündigen neue Sanktionen an

Im Atomstreit mit dem Iran hat die US-Regierung neue Sanktionen gegen das iranische Verteidigungsministerium und andere mit dem Militär verbundene Einheiten angekündigt. Als Warnung an Akteure in aller Welt sagte Aussenminister Mike Pompeo am Montag in Washington: "Wenn Sie das Waffenembargo gegen den Iran verletzen, riskieren Sie Sanktionen."