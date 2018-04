Auch in Brasilien gibt es Vorbehalte zu Efta-Abkommen mit Mercosur

Nicht nur in der Schweiz, auch in Brasilien gibt es Vorbehalte zum Freihandelsabkommen zwischen den Efta-Staaten und dem südamerikanischen Wirtschaftsraum Mercosur. Dies stellte die von Bundesrat Johann Schneider-Ammann angeführte Schweizer Delegation bei einem Treffen mit brasilianischen Vertretern am Montag in São Paulo fest.