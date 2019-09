Auch deutsche Thomas Cook will Geld - Urlaubsländer in Sorge

(Zusammenfassung) - Die Pleite von Thomas Cook belastet die deutschen Tochterunternehmen des britischen Reisekonzerns immer stärker. Nach dem Ferienflieger Condor stellte nun auch die Thomas Cook GmbH in Oberursel einen Antrag auf einen Überbrückungskredit beim Bund, wie das Unternehmen mitteilte. Beide Unternehmen sind nicht insolvent. Über die Bitte von Condor will die Bundesregierung "in den nächsten Tagen" entscheiden, wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ankündigte. Dem Vernehmen nach geht es um rund 200 Millionen Euro für Condor, um "Liquiditätsengpässe" zu verhindern. In den Tourismusregionen, in denen Thomas Cook stark vertreten ist, sorgen sich vor allem Hotels und kleinere Unternehmen um die Zukunft.