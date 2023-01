Ähnliche Regeln treten vorübergehend auch für Australien mit dem 5. Januar in Kraft. Hier müssen Reisende aus China, Hongkong und Macao ebenfalls einen negativen Test vorlegen, der maximal 48 Stunden vor Abflug gemacht wurde. Die Massnahme solle Australien vor dem Risiko potenziell neu aufkommender Varianten schützen, nachdem das Land die Notfallphase der Pandemie hinter sich gelassen habe, hiess es in einer Erklärung von Australiens Gesundheitsministers Mark Butler am Sonntag.