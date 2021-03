Auch Lettland mit Astrazeneca-Impfstopp - Litauen hält an Vakzin fest

Mit diesem Schritt schliesst sich Lettland der Entscheidung Deutschlands und mehrerer anderer europäischer Staaten an. Hintergrund sind Meldungen von Blutgerinnseln im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung mit dem Präparat.

Lettlands Nachbar Litauen will vorerst weiter an dem Impfstoff von Astrazeneca festhalten. Noch gebe es keine Schlussfolgerungen, dass das Vakazin ungeeignet sei oder Nebenwirkungen hervorrufe, die direkt mit der Impfung zusammenhängen, sagte Regierungschefin Ingrida Simonyte am Dienstag im litauischen Rundfunk./awe/DP/zb

(AWP)