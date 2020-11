Auch Ständeratskommission befürwortet schnellere Internetgrundversorgung

Die Ständeratskommission beantragt mit 8 zu 5 Stimmen die Annahme einer entsprechenden Motion aus dem Nationalrat, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Die Mehrheit argumentierte, dass eine flächendeckende Grundversorgung mit Breitbandinternetzugang gerade für die Standortattraktivität der Peripherie gegenüber den Zentren nicht zu vernachlässigen sei.

Der Bundesrat lehnt die Motion ab. Mit dem heute festgeschriebenen Mindestwert von 10 Mbit/s liege die Schweiz europaweit an der Spitze, gibt er zu bedenken. 10 Mbit/s sind seit Anfang Jahr vorgeschrieben; zuvor waren es 3 Mbit/s gewesen. Der Bundesrat hatte die Verordnung auf eine Parlamentsmotion hin angepasst.

Ende 2019 waren 3,9 Millionen aller Wohnungen und Geschäfte im Land - also rund drei Viertel - mit Ultrabreitband (mehr als 80 Mbit/s) ausgerüstet. Die Motion geht nun an den Ständerat. Der Nationalrat hat dem Ansinnen bereits zugestimmt.

Ausbau wäre Milliardengrab

Die Swisscom übte harsche Kritik an der Motion: Eine Umsetzung im Wortlaut würde bedeuten, dass die Swisscom für circa 2 Milliarden Franken rund 400'000 unrentable Anschlüsse an Orten mit wenig Bedarf ausbauen müsste, erklärte Konzernsprecher Sepp Huber auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

"Dies schwächt die Swisscom als bislang einzige Grundversorgungs-Konzessionärin im Wettbewerb und schadet dem Wirtschaftsstandort Schweiz", äusserte sich Huber. Damit würde das erfolgreiche Marktsystem in der Schweiz in Frage gestellt.

Bei einer Umsetzung der Kommissionsmotion fordert der "blaue Riese" einen Systemwechsel mit Staatsgeldern für die betroffenen Konsumenten mit langsamen Leitungen: "Allfällige Subventionen zur Erreichung einer schweizweiten Hochbreitbandversorgung sollten an die Inhaber der betroffenen Anschlüsse ausgerichtet werden und nicht an die Netzbetreiber." Dafür bräuchte es ein neues gesetzliches Instrumentarium, das den Wettbewerb möglichst wenig verzerre.

Denn in der Schweiz gebe es nur punktuelle, aber keine gebietsweisen Versorgungslücken, argumentierte der Swisscom-Sprecher. Zudem bräuchte es eine wettbewerbliche Vergabe von Förderprojekten.

Kupfernetz erreicht keine 80 Mbit/s

Grund für die hohen Kosten ist die beschränkte Leistungsfähigkeit des traditionellen Kupfernetzes. Mit bisherigen Übertragungstechnologien auf dem Kupfernetz (ADSL) sind maximal 24 Mbit/s möglich. Damit würde nicht einmal ein Drittel der von den Politikern geforderten Grundversorgungsgeschwindigkeit erreicht.

Für mehr Tempo müssen Glasfaserkabel näher an die Haushalte gezogen werden, was sehr teuer ist. Allerdings ist bei der Übertragungstechnik VDSL, für die Glasfaserkabel bis in die Quartierverteilkästen gezogen wurden, bei 100 Mbit/s Schluss. Damit könnte VDSL knapp die Anforderungen an die Grundversorgung erfüllen, aber wahrscheinlich nicht überall.

Lediglich die Kombinationstechnik Fiber to the Street (FTTS), wo die Glasfaserkabel in die Strassenschächte vor den Häusern gelegt werden, kann die geforderten 80 Mbit/s erreichen. Die Swisscom hat diese Technik allerdings bisher vor allem auf dem Land ausgebaut. In den Agglomerationen setzt sie auf Glasfasern bis in die Keller der Gebäude (FTTB) oder bis in die Haushalte (FTTH).

Mit FTTH will die Swisscom bis Ende 2025 die Zahl der Anschlüsse auf 3 Millionen verdoppeln. Damit würden rund 60 Prozent der Bevölkerung versorgt. Auf den Glasfaserleitungen bis in die Wohnungen bieten die Swisscom und die Konkurrenten Sunrise und Salt ein Maximaltempo von 10 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s).

