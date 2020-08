Aus für SRF-Wirtschaftssendung "Eco"

Die Sendung mit Moderator Reto Lipp lief seit 13 Jahren jeweils am Montagabend. Wie Lipp am Donnerstag auf Twitter schrieb, läuft die Sendung noch bis Sommer 2021. Das SRF machte auf Anfrage keine weiteren Angaben. Es ist nicht die erste Sendung, die aus Spargründen gekippt wird.

Schön gibts viel Unterstützung für #srfeco Es ist ja auch ein tolles Team, das dahinter steht. Und Woche für Woche spannende Themen aufbereitet. Und es gibt ja noch ein paar #srfeco Sendungen. Wir bleiben bis Sommer 2021 on air. — Reto Lipp (@retolipp) August 20, 2020

Andere Formate, welche SRF bereits aus dem Programm strich, sind "Sternstunde Musik", "Arena/Reporter", "Schawinski" und "Eco Talk", das fünf Mal pro Jahr ausgestrahlt wurde. Zudem sparte das SRF eine von zwei Schweizer "Tatort"-Folgen ein.

Sparpaket von 16 Millionen

Bereits im vergangenen Jahr wurde klar, dass das SRF Abstriche machen muss. Für das Jahr 2020 ist ein Sparpaket im Umfang von 16 Millionen Franken geplant. Dies war allerdings noch vor der Corona-Krise, welche die Werbeeinnahmen zusätzlich einbrechen liess.

Neben gestrichenen Sendungen will das SRF auch personell sparen. So werden Mitarbeitende, die pensioniert werden, nicht mehr ersetzt und Neueinstellungen nach Kündigungen werden um drei Monate hinausgezögert. Zudem will das SRF bei den Spesen kürzen.

(AWP)