Auslieferung von Schweizer Masken stockt: Tüv-Nord wartet auf Papiere

Atemschutzmasken "made in Switzerland" sind zwar in der Produktion, aber die Auslieferung ist blockiert. Es fehlt das Zertifikat einer Prüfstelle, und die gibt es nicht in der Schweiz. Der Hersteller Flawa mit Sitz in Flawil hat sich an das deutsche Prüfinstitut Tüv Nord gewandt. "Die Zeitspanne, bis die Zertifizierung vorliegt, hängt von der Auslastung des Prüfinstituts Tüv Nord in Deutschland ab", sagte Firmensprecher Alfredo Schilirò am Mittwoch.