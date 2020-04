Ausnahmezustand in Tschechien nun doch bis 17. Mai verlängert

Die Regierung in Prag hatte ihre Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie zuletzt stark gelockert. So wurden die allgemeinen Ausgangsbeschränkungen aufgehoben und die meisten Geschäfte wieder geöffnet. Weiterhin gelten eine Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit und ein Verbot von Versammlungen mit mehr als zehn Personen.

Das Minderheitskabinett aus der populistischen ANO des Multimilliardärs Andrej Babis und Sozialdemokraten (CSSD) war auf die Stimmen der Kommunisten (KSCM) angewiesen. Die Opposition nutzte die Debatte für eine Generalkritik: "Die Regierung handelt chaotisch und verstösst dabei gegen Gesetze", kritisierte der Vorsitzende der Bürgerdemokraten (ODS), Petr Fiala. Es sei unklar, nach welchen Kriterien über Beschränkungen und Lockerungen entschieden werde.

In Tschechien gab es bis Dienstagabend 7486 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. 225 Todesfälle wurden mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht./hei/DP/he

