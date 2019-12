Ausreise bestätigt: Ex-Autoboss Ghosn ignoriert Kautionsauflagen

Der in Japan auf Kaution freigelassene frühere Autoboss Carlos Ghosn ist eigenmächtig und ohne Genehmigung der japanischen Behörden in den Libanon ausgereist. Er sei "nicht länger eine Geisel des manipulierten japanischen Justizsystems", erklärte der frühere Konzernchef von Renault am Dienstag in einer Stellungnahme. Japans Justiz habe ihm grundlegende Rechte verwehrt, das Prinzip der Unschuldsvermutung ignoriert und gegen internationale Abkommen verstossen. "Ich bin dem Unrecht und politischer Verfolgung entkommen." Am 19. November 2018 war Ghosn in Tokio wegen Verstosses gegen Börsenauflagen festgenommen und angeklagt worden.