Ausschreitungen bei Protesten in Tunesien nach Selbstverbrennung

Nach der Selbstverbrennung eines jungen Mannes ist es in einem südtunesischen Ort Augenzeugen zufolge zu Demonstrationen gekommen. Dutzende Teilnehmer blockierten am Samstag in Jelma Strassen und zündeten Reifen an. Die Polizei setzte Tränengas ein. Die Demonstranten setzten dennoch ihren Protest auch am späten Abend noch fort.