Wie die chinesische Zollverwaltung am Freitag in Peking mitteilte, wuchs das Handelsdefizit der USA im ersten Quartal im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres um rund 19,4 Prozent auf 58,2 Milliarden US-Dollar (47,3 Milliarden Euro). Die Vereinigten Staaten führen damit erneut viel mehr Waren aus China ein, als sie dorthin exportieren.

US-Präsident Donald Trump will erreichen, dass die Handelsbilanz ausgeglichener ausfällt und hat deshalb Strafzölle im Umfang von bis zu 150 Milliarden Dollar gegen die Volksrepublik angekündigt. China kündigte die Umsetzung von Vergeltungszöllen an, sollte Washington seine Drohungen wahr machen.

Trump begründet sein Vorgehen auch mit chinesischen Verstössen gegen Urheberrechte und dem Diebstahl von Technologie. Der seit Wochen schwelende Streit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften hat Ängste über einen ausgewachsenen Handelskrieg ausgelöst, der Folgen für die gesamte Weltwirtschaft haben könnte.

Chinas Exporte gesunken

Chinas Ausfuhren in die USA legten im ersten Quartal um knapp 15 Prozent auf 99,9 Milliarden Dollar zu, wie der Zoll mitteilte. Die Einfuhren legten demnach um rund neun Prozent auf fast 42 Milliarden Dollar zu. Die gesamten Ausfuhren der Volksrepublik fielen nach Angaben der Zollbehörde vom Freitag im März binnen Jahresfrist um 2,7 Prozent nach einem deutlichen Anstieg um 44,5 Prozent im Vormonat.

Experten hatten einen Anstieg um zehn Prozent erwartet. Das Handelsdefizit belief sich auf 4,98 Milliarden Dollar. Die Einfuhren nach China legten dagegen um 14,4 Prozent zu. Fachleute hatten mit einem Zuwachs von zehn Prozent kalkuliert.

(AWP/Reuters)