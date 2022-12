Nach dem UN-Sicherheitsrat haben nun auch die Europäische Union sowie Länder wie die USA, Deutschland und Frankreich die Taliban aufgefordert, das Arbeitsverbot für Frauen in Nichtregierungsorganisationen (NGO) in Afghanistan sofort zurückzunehmen. In einer gemeinsamen Erklärung der Aussenminister und Aussenministerinnen von zwölf Ländern sowie des EU-Aussenbeauftragten hiess es, man sei über "die rücksichtslose und gefährliche Anordnung" der militanten Islamisten "zutiefst besorgt". "Wir fordern die Taliban auf, diese Entscheidung dringend rückgängig zu machen."

29.12.2022 06:31