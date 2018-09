Die Gesamtschulden des Kongomerats fielen per Ende Juni um 9,5 Prozent auf 541,6 Milliarden Yuan (68 Milliarden Euro). Dies sind umgerechnet etwa 7,15 Milliarden Euro weniger als auf dem Rekordstand zum Ende des letzten Jahres, wie aus dem Halbjahresbericht hervorgeht. Es ist das erste Mal, dass die Zahl auf Basis von bis 2005 zurückreichenden Daten, die von Bloomberg zusammengestellt wurden, gefallen ist.

Die geringere Belastung könnte den Druck auf HNA mildern, die sich von einem beispiellosen Kaufrausch erholen will. Dieser beinhaltete Zigmilliarden Dollar an Fremdkapital, um Käufe zu finanzieren: Von grossen Beteiligungen an der Deutschen Bank bis zu Hochhäusern in Manhattan. In der Schweiz übernahm HNA die Ex-Swissair-Tochtergesellschaften Swissport, SR Technics und Gategroup, zumal kaufte der Konzern eine Beteiligungen an Dufry.

Trotz der Reduktion der Verbindlichkeiten blieben die Schulden bleiben hoch und die Ergebnisse reichen nicht aus, um die Sorgen um das Unternehmen zu vertreiben. "Die Verbesserung erscheint nicht wesentlich genug und das Management muss vielleicht mehr tun", sagte Warut Promboon, Managing Partner bei der Credit- Research-Firma Bondcritic. "Aktiva-Verkäufe sind ein guter Schritt in die richtige Richtung."

Das Unternehmen vollzieht, wie auch die chinesischen Konzerne Dalian Wanda und Anbang, eine Trendwende, der eine beispiellose weltweiten Einkaufstour von hochkarätigen Vermögenswerten vorausging. Die Übernahmen gerieten letztlich ins Visier der chinesischen Regierung, die sich Sorgen um nicht tragfähige Schuldenniveaus macht.

Reduktion bei Hilton und Radisson

HNA hat in diesem Jahr für mehr als 17 Milliarden Dollar Vermögenswerte veräussert - ein Grossteil davon stammt aus dem Verkauf seiner Beteiligungen an Hilton und den Abspaltungen. Weitere Veräusserungen sind auf dem Weg, nachdem HNA zugestimmt hat, Aktien des Flugzeugleasingunternehmens Avolon Holdings Ltd. und der Radisson-Hotelkette im Wert von Milliarden von Dollar abzustossen. HNA versucht unterrichteten Kreisen zufolge auch, Gebäude in Amerika, London und China zu verkaufen.

Stützend wirkte auch, dass die chinesische Führung unterrichteten Kreisen zufolge im Juni zugestimmt hat, dass der Staat HNA bei der Geldbeschaffung hilft, solange das Unternehmen ausserhalb von Kernbranchen verkauft, die Diversifizierung durch Akquisitionen stoppt und sich an das Hauptgeschäft Reisen hält.

"Ich bin optimistisch, dass sie ihre finanzielle Situation verbessern können", sagte Andrew Collier, Geschäftsführer von Orient Capital Research. "Die Gesamtverschuldung von HNA dürfte aufgrund von Verkäufen von Vermögenswerten sinken. Sie erhalten auch erhebliche Unterstützung durch chinesische Banken, was ihr Betriebskapital stützt."

(Bloomberg/cash)