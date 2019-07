Australien richtet Dürre-Fonds ein

Australien richtet wegen der Rekordtemperaturen und grosser Trockenheit einen Dürrefonds für die Zukunft ein. Damit will die Regierung in Canberra nach eigenen Angaben in den kommenden zehn Jahren fünf Milliarden australische Dollar (gut drei Milliarden Euro) für Forschung, Innovationen, Technologien und Infrastrukturprojekte bereitstellen, um das Land besser für Dürreperioden zu rüsten. Das Parlament verabschiedete am Donnerstag ein entsprechendes Gesetz.