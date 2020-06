Australien und Neuseeland verhandeln mit London über Freihandel

Gut vier Monate nach Grossbritanniens Austritt aus der Europäischen Union haben Australien und Neuseeland Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit London aufgenommen. "Der Brexit bietet unseren beiden Nationen neue Möglichkeiten", sagte der australische Handelsminister Simon Birmingham am Mittwoch in Canberra. Bereits seit 2016 werde an einer solchen Vereinbarung gearbeitet. Grossbritannien ist Australiens siebtgrösster Handelspartner, das Handelsvolumen liegt bei umgerechnet rund 18,5 Mrd Euro.