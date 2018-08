Australischer Premierminister Turnbull zuhause unter Druck

Australiens Premierminister Malcolm Turnbull hat nach Kritik aus dem eigenen Lager in der Klimapolitik einen Rückzieher gemacht. Der Vorsitzende der Liberalen Partei verzichtete am Montag auf Pläne für eine drastischere Reduzierung der Kohlendioxid-Emissionen innerhalb der nächsten Jahre. Damit reagierte der 63-Jährige, der seit 2015 an der Spitze der Regierung steht, auf Forderungen aus dem konservativen Lager seiner Partei.