Die deutsche Autobranche hat sich nach dem Urteil zu Fahrverboten in Frankfurt am Main erneut gegen Hardware-Nachrüstungen älterer Diesel gewandt. Sie lösten die Probleme auch in Frankfurt nicht, erklärte der Verband der Automobilindustrie (VDA) auf Anfrage am Donnerstag in Berlin. Es würde mehrere Jahre dauern, bis sie umgesetzt werden könnten. Zudem erhöhten sich dadurch Verbrauch und CO2-Emissionen bei betroffenen Autos. Das helfe dem Klima nicht.