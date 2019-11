In den kommenden fünf Jahren würden 37 Milliarden Euro für Forschung, Entwicklung und Sachinvestitionen eingeplant, teilte die Volkswagen-Tochter am Freitag mit. Darunter sei allein für Elektromobilität eine Rekordsumme von zwölf Milliarden Euro vorgesehen.

Der Mutterkonzern hatte bereits Mitte November den Rahmen gesteckt: Volkswagen will in den kommenden fünf Jahren knapp 60 Milliarden Euro in klimaschonende Antriebe, selbstfahrende Autos und die Digitalisierung stecken. Audi hatte zuletzt seinen Sparkurs verschärft, um die notwendigen Gelder freizuschaufeln. Ein Abbau von 9500 Stellen soll die Kosten um rund sechs Milliarden Euro senken.

(Reuters)