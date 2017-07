Autolobby protestiert in Peking gegen Elektroquote

(Ausführliche Fassung) - Die vier grössten Autoverbände der Welt haben in einem Brief an Chinas Industrieminister gegen die geplante Produktionsquote für E-Autos in China protestiert. Der Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, fordert unter anderem mehr Zeit für die Umsetzung der geplanten Quote und eine Abschwächung der geplanten Strafen. Ansonsten werde es "grosse Störungen und Verlagerungen" in der Autoindustrie geben, schreiben die Verbände der Autohersteller von Europa, den USA, Japan und Südkorea. Aus dem Brief hatte am Donnerstag zuerst die "Wirtschaftswoche" zitiert.