Autoritäre Führung in Belarus geht massiv gegen Journalisten vor

Die autoritäre Staatsführung in Belarus (Weissrussland) geht angesichts der anhaltenden Proteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko massiv gegen Journalisten vor. Mehreren Vertretern westlicher Medien seien die Akkreditierungen entzogen worden, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Minsk. Einige seien bereits des Landes verwiesen worden.