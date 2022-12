Die Axpo-Aktionäre begrüssen es in der Mitteilung zudem, dass der Verwaltungsrat selber eine externe Prüfung durch eine unabhängige Stelle in Auftrag gegeben hat. Sie "nehmen die kürzlich veröffentlichten Resultate zur Kenntnis". Sie würden aber an ihrem Vorhaben einer zusätzlichen Geschäftsführungsprüfung festhalten. Neben Zürich und Aargau umfassen die Axpo-Eigentümer die Kantone Schaffhausen, Glarus und Zug sowie die Stromunternehmen EKZ, AEW, EKT und SAK.