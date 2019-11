Axpo plant erste Solar-Grossanlage der Schweiz

Als Standort ist die Muttsee-Staumauer des Pumpspeicherwerks Limmern vorgesehen. Die Axpo stellte das Projekt am Donnerstag den Medien vor. Rund die Hälfte des produzierten Stromes soll die 2-Megawatt-Anlage im Winter liefern - also in einer Jahreszeit, in der es tendenziell zu wenig Strom gibt.

Geplant ist eine Jahresproduktion von 2,7 Gigawattstunden. Dazu sollen die Photovoltaik-Module auf einer Fläche von 10'000 Quadratmeter errichtet werden.

Die Anlage soll auf einer nebelfreien Höhe von 2500 Metern stehen. Bei Schneelage erhöht sich die Stromproduktion, da die Sonnenstrahlen zusätzlich vom Schnee reflektiert werden.

Die Schweiz verbraucht im Winter laut der Axpo deutlich mehr Strom, als sie produziert. Die Winterstromproblematik wird sich in den nächsten Jahren nach Ansicht des Energiekonzerns verschärfen, wenn Grossanlagen im In-und Ausland vom Netz gehen.

Die Axpo reicht ihr Baugesuch in den nächsten Tagen ein. Ausserdem beantragt sie beim Bundesamt für Energie, das Grossprojekt in die Liste der Leuchtturmprojekte aufzunehmen.

