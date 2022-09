Axpo verschiebt Stausee-Sanierung wegen Winterstrom

Die Stauanlage Gigerwald ist Teil der Kraftwerke Sarganserland AG (KSL), die zu 98,5 Prozent der Axpo gehört. Geplant war, die Anlage in diesem Winter zu sanieren. Dazu hätte eine komplette Entleerung des Stausees gehört.

Die Arbeiten seien notwendig und könnten nicht zu lange aufgeschoben werden, heisst es in der Mitteilung der Axpo vom Donnerstag. In der aktuellen Situation sei nun aber die Produktion von bis zu 160 GWh an wertvollem Winterstrom zu priorisieren.

Die bereits im Frühjahr 2022 gestarteten Bauvorbereitungen werden deshalb eingestellt. Sie sollen erst im Winter 2024/25 wieder aufgenommen werden. Die Anlage könne dann voraussichtlich im Frühsommer 2025 wieder in Betrieb gehen, heisst es weiter.

(AWP)