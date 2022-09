Axpo verteidigt Antrag auf Hilfe aus deutscher Gasabgabe

Die Axpo habe in Deutschland im Zusammenhang mit ihren internationalen Gashandelsaktivitäten Ausgleichsansprüche als Gasimporteur beantragt, bestätigte das Unternehmen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP entsprechende deutsche Medienberichte.

Bei der in Deutschland geplanten so genannten Gasumlage geht es der deutschen Regierung zufolge darum, einen Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes mit noch höheren Gaspreisen zu verhindern. Ab Oktober soll eine Umlage von 2,4 Eurocent pro Kilowattstunde erhoben werden, die Importeuren zugutekommen soll, die zu extrem hohen Preisen Ersatz für ausbleibendes Gas aus Russland beschaffen müssen.

Teurer Ersatz für Ausfälle

Alle Unternehmen mit Ausfällen von Erdgaslieferungen aus Russland hätten einen Rechtsanspruch, heisst es von der Axpo. Voraussetzung sei, dass man in Deutschland als Gasimporteur und Gaslieferant aktiv sei. Auch Unternehmen, die ihren Sitz nicht in Deutschland haben, seien berechtigt.

Die Axpo habe wegen der zuletzt stark zurückgegangenen Gaslieferungen aus Russland seit Monaten am Markt unter finanziellen Verlusten Ersatz beschaffen müssen, um bestehende Verträge mit Kunden in Deutschland zu erfüllen. Der Schweizer Konzern beliefert in dem Nachbarland Gasversorger, Grossverteiler und andere Marktteilnehmer, die wiederum Industriebetriebe und Endkunden mit Gas beliefern.

Aus Unternehmenssicht sei es notwendig gewesen, einen Antrag zu stellen. Heute könne niemand vorhersehen, wie sich die Preise und Verhältnisse im Markt über den Winter und bis zum nächsten Frühjahr noch weiter entwickeln und wie stark das die finanzielle Situation von Gasimporteuren noch belasten könnte.

Kleiner Fisch

Der Grossteil der milliardenschweren Umlage zur Rettung von Gasimporteuren entfällt laut deutschen Medienberichten ohnehin auf zwei Unternehmen. Über 90 Prozent der 34 Milliarden Euro, die für die Gasumlage bis April 2024 anfallen, gehen demnach an Uniper und an Sefe (vormals Gazprom Germania) sowie deren Hauptvertragspartner Wingas und VNG. Rund 8 Prozent der Umlagekosten entfallen den Berichten zufolge auf die übrigen acht Unternehmen, die einen Anspruch gemeldet haben. Dazu gehören auch die Rohstoffkonzerne Vitol und Gunvor.

Was die Axpo anbelangt, geht es offenbar um weniger als 1 Prozent der geschätzten Gesamtsumme. Das Unternehmen spricht von einem tiefen dreistelligen Millionenbetrag, den die Schweizer Gesellschaft nach aktuellem Stand erwarten dürfte. Und damit würde nur ein kleiner Teil des Verlusts gedeckt werden.

Antragsteller sind laut einem Axpo-Sprecher ausserdem verpflichtet, ihre rechtlichen Ansprüche gegenüber den Vorlieferanten gegebenenfalls rechtlich durchzusetzen. Die Axpo werde dies tun. Sprich: Die Gasumlage müsste, im Falle, dass man Recht bekommt, dann wieder zurückbezahlt werden. Wieviel das Geschäft als Gasimporteur in Deutschland oder das gesamte Gasgeschäft der Axpo innerhalb der Gruppe ausmacht, legt der grösste hiesige Energiekonzern nicht offen. Im ersten Halbjahr 2021/22 (per Ende März) erzielte die Gruppe einen Gewinn von 513 Millionen Franken nach 781 Millionen im Vorjahr.

Weil die Gasumlage auch von solchen Unternehmen in Anspruch genommen werden kann, die zuletzt gut verdient haben, ist sie sehr umstritten. Sie war eigentlich gedacht, kriselnde Gashändler vor der Insolvenz zu bewahren. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat daher jüngst eine Änderung der geplanten Gasumlage zugesagt. Wie diese aussehen wird und was das für die Axpo bedeuten könnte, ist noch offen.

ys/rw

(AWP)