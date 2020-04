Axpo-VRP kritisiert Förder-Pläne des Bundes als ungenügend

Der Verwaltungsratspräsident und Übergangs-Chef des Energieunternehmens Axpo, Thomas Sieber, kritisiert die Pläne des Bundes zum rascheren Ausbau der erneuerbaren Energien als ungenügend. Es brauche andere Förderinstrumente als die vom Bundesrat vorgeschlagenen Investitionsbeiträge, sagte er in einem am Montag in den Zeitungen von CH-Media erschienenen Interview.