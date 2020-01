BA-Mutter IAG beschwert sich bei EU über Rettungsplan für Flybe

Die British-Airways-Mutter International Airlines Group (IAG ) hat die geplante Rettung des angeschlagenen Regionalfliegers Flybe auf Staatskosten kritisiert. Der zwischen der britischen Regierung und den Flybe-Aktionären wie Virgin Atlantic vereinbarte Deal sei ein "eklatanter Missbrauch von öffentlichen Geldern", schrieb IAG-Chef Willie Walsh an die Wettbewerbshüter in der EU-Kommission in Brüssel am Mittwoch. Britischen Medien zufolge sieht der Pakt unter anderem Steuererleichterungen vor und könnte der Airline helfen, bis zu 100 Millionen Pfund (etwa 116 Mio Euro) einzusparen.