Die Deutsche Bank teilte am Freitagabend mit, in der neuen Verfügung der Bafin gehe es "um die Behebung von in der Vergangenheit festgestellten Defiziten innerhalb der bereits vereinbarten Fristen", es seien "keine zusätzlichen Defizite festgestellt" worden. Eine Sprecherin des Geldhauses in Frankfurt erklärte: "Wir haben uns mit der Bafin über die notwendigen Massnahmen verständigt und bereits einen grossen Teil davon umgesetzt. Wir werden auch weiterhin die nötigen Ressourcen einsetzen und eine entsprechende Priorisierung in der Bankführung sicherstellen, um unser Kontrollumfeld stetig zu verbessern und den Erwartungen der Aufsichtsbehörden zu entsprechen."/ben/DP/he