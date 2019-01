Bafin prüft nach Wirecard-Kursbeben mögliche Marktmanipulation

Die Wirecard-Papiere hatten am Mittwoch nach einem negativen Zeitungsbericht zeitweilig über ein Viertel ihres Wertes verloren, am Tagesende stand ein Wertverlust von 13 Prozent. Derartige Kursrutsche sind bei Dax-Unternehmen ungewöhnlich, in solchen Fällen überprüft die Bafin das routinemässig.

Wirecard hatte im vergangenen Jahr die Commerzbank im Dax-Index der 30 wertvollsten deutschen Unternehmen abgelöst. Das Unternehmen verdient sein Geld mit elektronischen Zahldienstleistungen - Wirecard kooperiert unter anderem mit Apple und Google .

Rätselhafte Kursausschläge gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Auslöser des jüngsten Kursbebens war ein Bericht in der "Financial Times" mit Betrugsvorwürfen gegen einen Wirecard-Mitarbeiter in Südostasien. Wirecard dementierte das scharf und erklärte den Bericht für "substanzlos". Rechtliche Grundlage der Bafin-Prüfung ist die Marktmissbrauchsverordnung, die die Verbreitung von Falschinformtionen unter anderem über Medien und Internet verbietet.

Die Aktionärsschutzvereinigung DSW forderte stärkere Gesetze, um kriminellen Spekulanten einen Riegel vorzuschieben: "Wir brauchen eine schärfere Gesetzgebung gegen Marktmanipulation mit dem Ziel, derartige Methoden auch deutlich schärfer zu bestrafen", sagte DSW-Vizepräsidentin Daniela Bergdolt dem Finanzportal "Börse Online"./cho/DP/fba

