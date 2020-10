BAG-Chefin Lévy: "Haben genügend Corona-Testmaterial an Lager"

Sie habe in diesem Bereich keine Bedenken, sagte Lévy am Freitag vor den Medien. Im Gespräch sei der Bund auch mit inländischen Industriebetrieben, ob Testmaterial künftig auch in der Schweiz hergestellt werden könnte.

Lévy sagte weiter, dass das Referenzlabor in Genf derzeit Schnelltests evaluiere. "Wir werden schauen, wie und wo es Sinn macht, diese einzusetzen." Festzuhalten sei aber, dass Schnelltests keine Selbsttests seien. Es brauche immer noch einen Nasen-Rachen-Abstrich von einer Gesundheitsfachperson.

Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle im (BAG), hielt fest, dass die Kantone die Lage derzeit noch im Griff hätten. Es sei aber auch klar, dass das Contact Tracing mit den steigenden Fallzahlen auch an seine Grenzen kommen werde.

Die Schweiz befinde sich am Beginn einer zweiten Welle. Sie könne nicht sagen, ab welchem Schwellenwert weitere Massnahmen notwendig würden. "Oberstes Ziel ist es, einen zweiten Lockdown zu verhindern."

(AWP)