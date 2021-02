BAG meldet 1065 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden

(Ausführliche Fassung) - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag innerhalb von 24 Stunden 1065 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG Acht neue Todesfälle und 45 Spitaleinweisungen.