BAG meldet 1748 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden

Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag bei 5,0 Prozent. Im selben Zeitraum wurden pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 207,62 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag vor rund zehn Tagen bei 1,13.

Insgesamt wurden bis Mittwochabend 1'336'275 Impfdosen an die Kantone und das Fürstentum Liechtenstein ausgeliefert. Davon wurden 1'181'090 Dosen verabreicht. 433'411 Personen sind bereits vollständig geimpft. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 5'604'467 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, wie das BAG weiter mitteilte. Insgesamt gab es 580'609 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus.

Von den mutierten Varianten des Coronavirus sind in der Schweiz bisher 18'073 Fälle entdeckt worden. 5250 betrafen die britische Variante (B.1.1.7), 190 die südafrikanische (B.1.351) sowie sechs die brasilianische (P.1). 12627 Fälle konnten keiner Variante eindeutig zugewiesen werden.

24'426 Personen mussten bisher wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich auf 9509. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich nach Angaben des BAG 12'867 Menschen in Isolation und 21'389 in Quarantäne. Zusätzlich befanden sich 3487 Personen in Quarantäne, die aus einem Risikoland heimgekehrt waren.

(AWP)