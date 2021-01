BAG meldet 2156 neue Coronavirus-Fälle - R-Wert sinkt unter 0,8

Am 12. Januar lag die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Menschen eine mit dem Coronavirus infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, bei 0,79. Mit diesem Wert wäre es möglich, die Fallzahlen in der Schweiz alle zwei Wochen zu halbieren. Das letzte Mal war das vom 6. November bis zum 12. November der Fall gewesen.

Einzig Obwalden und Genf verzeichnen noch einen R-Wert über 1 und damit eine starke Ausbreitung der Krankheit. In den meisten Kantonen lag der Wert zwischen 0,8 und 1.

Unter die angestrebte Marke von 0,8 schafften es vor 10 Tagen die Kantone Basel-Stadt (0,73), Solothurn (0,75), Tessin (0,70), Zürich (0,78), Zug (0,76), Schwyz (0,75), Glarus (0,70) sowie fast die gesamte Ostschweiz mit Ausnahme von Appenzell Innerhoden.

Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag im Durchschnitt für alle PCR- und Antigen-Schnelltests bei 11,3 Prozent. Im gleichen Zeitraum wurden pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 348,92 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet.

320 Patienten auf der IPS

Die Auslastung der Intensivstationen lag nach Angaben des Koordinierten Sanitätsdienstes (KSD) schweizweit bei 74 Prozent. 32 Prozent dieser Betten waren von den aktuell 320 Covid-19-Patienten belegt.

Seit Beginn der Pandemie wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 4'135'714 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, wie das BAG weiter mitteilte. Insgesamt gab es 509'279 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus.

21'229 Personen mussten bisher wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich auf 8345. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich laut Angaben des BAG 16'283 Menschen in Isolation und 25'431 Menschen in Quarantäne. Zusätzlich befanden sich 2820 Personen in Quarantäne, die aus einem Risikoland heimgekehrt waren.

(AWP)